Man overleden bij steekpartij in Rotterdam-Zuid, zes mensen aangehouden

VIDEO LIVE | Huisartsen­ver­e­ni­ging spreekt tweet ministerie over vaccins tegen, doodsbe­drei­gin­gen voor kerk op Urk

8:54 Farmaceut AstraZeneca heeft Europese goedkeuring gevraagd voor de productie van zijn coronavaccin bij Halix in Leiden. Waarom het bedrijf dat niet eerder deed, wil AstraZeneca niet kwijt. Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen denkt dat er half april zelftesten in de supermarkten kunnen liggen. De supermarktbranche werkt op dit moment met het ministerie van Volksgezondheid aan een richtlijn voor de verantwoorde verkoop ervan. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.