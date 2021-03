Man overleden bij steekpartij in Rotterdam-Zuid, zeven mensen aangehouden

video/updateIn een portiekwoning aan de Bas Jungeriusstraat in de Rotterdamse Tarwewijk is donderdagochtend een man om het leven gekomen bij een steekpartij. Zeven personen zijn als verdachten aangehouden.

De fatale steekpartij vond rond 4.30 uur plaats in de woning. De politie kreeg een melding binnen dat iemand gewond zou zijn. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de man ernstig gewond. ,,We hebben geprobeerd de man te reanimeren. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden”, zegt een woordvoerder van de politie.

In de woning waren nog zeven anderen aanwezig. Zij zijn allemaal als verdachte aangemerkt en aangehouden. De precieze relatie tussen de verdachten en het slachtoffer is nog onduidelijk. Een deel van de lange straat met portiekwoningen is tijdelijk afgesloten. De woning is afgezet met politielint. Een forensisch team van de politie is aanwezig en voert onderzoek uit in de woning.

Arbeidsmigranten

Wat voor persoon de man was die bij de steekpartij om het leven kwam, is nog niet duidelijk. Meerdere buurtbewoners vertellen dat de portiekwoning is onderverhuurd aan Oost-Europeaanse arbeidsmigranten. De eigenaren van het pand zouden uit de buurt van Amsterdam komen. Voor een van de ramen van de woning is een scheidingswand te zien die de ruimte opsplitst in twee delen. ,,Ik heb in het verleden meerdere meldingen gemaakt van geluidsoverlast”, zegt een bewoonster. Een andere bewoner zag dat er vannacht een huilende vrouw werd afgevoerd.

De afgelopen drie jaar vonden er twee schietpartijen in de Rotterdamse straat plaats.

Zes personen zijn aangehouden.

De woning aan de Bas Jungeriusstraat waar de steekpartij plaatsvond is opgedeeld in meerdere woningen door een scheidingswand.

Een forensisch team van de politie is aanwezig en voert onderzoek uit in de woning aan de Bas Jungeriusstraat.

