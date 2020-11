Martin Jol, de Haagse Tony Soprano

Bij Tottenham Hotspur werd Martin Jol altijd liefkozend ‘Tony Soprano’ genoemd. Logisch ook: de gelijkenis is verbluffend. De kin van Jol is net zo geblokt als die van Tony, de stem net zo hees, de haarlijn net zo ver teruggetrokken. Zelfs qua kledingstijl ben je geneigd te denken dat Martin Jol zijn evenbeeld heel bewust in stand houdt.



Laatst in de Kuip had hij de blouse onder zijn colbert een stukje open geknoopt, met vrij uitzicht op het borsthaar. ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi was schuin achter Jol gaan zitten in zijn beste pak, ook dat nog, samen met zijn vrouw, die zich verstopt had achter haar fenomenaal grote zonnebril.



Nooit kwamen ‘The Sopranos’ treffender tot leven op een voetbaltribune.