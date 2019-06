Matthijs de Ligt is veranderd in een geldwolf

Plezier beleven aan je werk, het kan echt (zelfs als je baan stom is)

8:00 Sleur jij je iedere ochtend met tegenzin naar je werk? Zelfs aan de saaiste of zwaarste baan kun je plezier beleven, zegt Bruce Daisley. In zijn nieuwe boek komt hij met 30 manieren om het plezier in je werk (terug) te vinden. ‘Wees niet zo streng voor jezelf.’