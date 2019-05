Matthijs de Ligt praat als een kruising tussen Barack Obama en Frenkie de Jong

Ajax had net van Tottenham Hotspur verloren, op de meest dramatische manier die je verzinnen kunt, toen Matthijs de Ligt de catacomben in kwam lopen, nog in zijn wedstrijdtenue. Er zat gras op zijn knieën. In zijn ooghoek: een spatje modder. De Ligt sloeg zijn armen over elkaar en begon toen allemaal ongelooflijk verstandige dingen te zeggen, sprekend in grammaticaal perfecte zinnen.



Verderop zat Dick Advocaat nog te snikken in een televisiestudio, buiten liepen tienduizenden volwassenen als een stel zombies naar huis, zelfs Peter R. de Vries kon even geen pap meer zeggen, maar Matthijs stond al doodkalm te analyseren wat er allemaal precies was gebeurd.



Een buitenlandse journalist liep in de buurt en vroeg even later of het echt waar is wat ze zeggen: dat Matthijs de Ligt pas negentien jaar is. Geroutineerd knikte ik van ja, want nou weten we het wel zo onderhand, dacht ik. Ja, De Ligt is pas negentien jaar (en de paus is katholiek).



Een dag later probeerde ik toch even te bedenken wat ik zelf allemaal deed toen ik negentien jaar was. Meestal lag ik languit op de bank naar Tel Sell te kijken bij mijn ouders thuis, en daarna naar De 5 Uur Show met Viola Holt, want andere programma’s had je toen nog niet na schooltijd.



Wanneer mijn moeder vroeg om het vuilnis buiten te zetten, begon ik eerst te zuchten en te klagen, en daarna rolde ik van de bank, samen met een paar lege chipszakken, de kat en de afstandsbediening. Pas als het vrijdag was, kwamen wij, negentienjarigen, enigszins tot leven. Dan fietsten we naar de stad en kwamen dronken weer thuis.