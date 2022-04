‘Meer rijbereik dan de fabrikant opgeeft: het kán!’

‘Met enige verbazing las ik laatst de ervaring van een lezer met zijn elektrische Hyundai Kona. Die zou de beloofde actieradius van 440 kilometer niet halen', schrijft lezer Roel Peters in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik heb sinds vorig jaar juli een Kona (64 kWh) en mijn bevindingen zijn juist zeer positief. Ik ben wel een rustige rijder en indien mogelijk zet ik de cruisecontrol aan. Ook maak ik maximaal gebruik van het regeneratief remmen. Op de snelweg rijden wij maximaal 100 km/u. In de koude tijd van het jaar zet ik de verwarming gewoon op 20 graden. In het zachte najaar van 2021 kwam mijn actieradius regelmatig boven de 550 km en dat is boven de WLTP-cijfers die de fabriek opgeeft. Met het mooie weer in maart was mijn actieradius alwéér boven de WLTP-cijfers.’