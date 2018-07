Merino uit ploeg na positieve test

Maarsse­veen­se Plassen niet verantwoor­de­lijk voor verdrin­kings­dood Anouar (14)

12:15 Recreatie Midden-Nederland is niet aansprakelijk voor de verdrinking van de 14-jarige Anouar in de zomer van 2015 in de Maarsseveense Plassen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele aansprakelijkheidsprocedure die werd aangespannen door de ouders van de jongen.