De vulkanische eilanden, waar een handjevol mensen woont, zijn in 1994 aangemerkt als natuurgebied. Nu krijgt ook de oceaan eromheen een beschermde status. Het gebied is vorig jaar opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco, een onderdeel van de Verenigde Naties.

Vissen

In het zeereservaat is vissen voortaan verboden, staat in het decreet dat is getekend door de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto. Ook mag er niet meer worden geboord naar grondstoffen.