Microsoft: Hackers achter grote cyberaanval op Amerikaanse overheid vallen opnieuw aan

Russische inlichtingendienst

Minstens een kwart van de aangevallen partijen is actief in internationale ontwikkeling, humanitaire zaken en mensenrechtenwerk. De Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten verdenken de Russische buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst SVR ervan eindverantwoordelijke te zijn voor de SolarWindshack. Via de aanval op beveiligingssoftwarebedrijf SolarWinds wisten hackers vorig jaar onder meer in te breken in de netwerken bij meerdere ministeries , waaronder die van Handel, Financiën, Binnenlandse Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Defensie. Rusland ontkent alle betrokkenheid bij de computerinbraken.

Geraffineerde cyberspionage

Cyberveiligheidsexperts verwachtten na de computerinbraken dat de schade van de maandenlange en uiterst geraffineerde cyberspionage-operatie omvangrijk zou zijn. Overheidsdiensten moesten stoppen met het gebruik van bepaalde producten van het SolarWinds op hun computernetwerken.



Een zwakke plek in de software van SolarWinds stelde de hackers in staat om om malware te installeren, die vervolgens terechtkwam in de systemen van SolarWinds-klanten na een update. Er zouden in meer dan 25 ‘doelwitten van hoge waarde’ zijn getroffen door de aanval, waaronder ook het Amerikaanse atoomagentschap.



Het Kremlin laat vandaag weten geen informatie te hebben over de hack. De Russische regering verwijst voor informatie over de cyberhack naar Microsoft. Dat bedrijf moet ook laten weten waarom het denkt dat Rusland betrokken is bij de aanvallen, zegt het Kremlin.