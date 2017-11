Mikayla (22) met Down scoort bij reguliere missverkiezing

Mikayla won de missverkiezing niet, maar kreeg wel twee eervolle vermeldingen voor haar deelname: een prijs voor de beste persoonlijkheid en nog een voor haar uitmuntende podiumpresentatie. Holmgren nam de onderscheidingen met een grote grijns in ontvangst en heeft volgens Amerikaanse media de smaak goed te pakken. Zij en haar ouders hebben al aangekondigd dat Mikayla zich hoe dan ook gaat inschrijven voor de landelijke Miss USA-verkiezing. Of ze daadwerkelijk aan die wedstrijd mag meedoen is nog onduidelijk. De Miss Minnesota-verkiezing is een officieel onderdeel van de landelijke wedstrijd.



Mikayla Holmgren vertelde na afloop van de Miss Minnesota-verkiezing dat ze 'in shock en in tranen' was toen ze hoorde dat ze de twee prijzen in de wacht had gesleept. ,,Ik ben opgeklommen van een missverkiezing voor mensen met een handicap tot deelneemster aan een echte verkiezing. Dat is fantastisch en ook wel een beetje te gek voor woorden.''



Volgens Holmgren was haar deelname aan de verkiezing 'gigantisch veel werk'. Niet alleen op het uiterlijke vlak. ,,Mijn moeder en ik hebben alle gesprekjes en loopjes lang geoefend. En we hebben natuurlijk uitgebreid geshopt voor mooie kleding'', zo liet ze na afloop weten met een misstiara op het hoofd. Ze verscheen uiteindelijk in een oogverblindende japon, een grote bos krullen en fraaie visagie op het strijdtoneel.