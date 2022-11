Minister Dijkgraaf: Situatie rond Matthijs van Nieuwkerk pijnlijk om te horen

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt het pijnlijk om te horen wat er achter de schermen aan de hand was bij De Wereld Draait Door. Dat laat hij aan deze site weten na afloop van de ministerraad. Dijkgraaf zat geregeld aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in het programma.

,,Ik vind het erg vervelend om te horen dat er een onveilige omgeving was en dat mensen daar ernstige schade van hebben opgelopen", zei minister Robbert Dijkgraaf. ,,Ik denk dat we er allemaal van zijn geschrokken, maar ik vind het ook goed dat de staatssecretaris daar stevige dingen over heeft gezegd en ook in gesprek is met de publieke omroep.’’ Dat gesprek is volgens Dijkgraaf belangrijk om ‘overal te voeren om een veilige omgeving te creëren’. ,,Niet alleen bij de omroepen, maar ook in de politiek of op universiteiten. Het gaat er in die gesprekken niet alleen om dat we deze situaties niet willen creëren, maar ook dat we duidelijk maken dat er plekken zijn waar je je kunt melden, dat mensen zich bewust zijn van dit soort situaties en dat er ook actie wordt ondernomen.”

Dijkgraaf benoemt ook dat hij zelf nooit iets gemerkt heeft van de onveilige omgeving. Hij vindt het pijnlijk om te horen dat hij aan tafel heeft gezeten bij een programma waar het achter de schermen niet goed bleek te gaan. ,,Ik denk dat we het allemaal, ook vanuit het kabinet, pijnlijk vinden om steeds te zien dat er op allerlei plekken in de samenleving onveilige situaties zijn. Ik vind het goed dat we daar nu met elkaar het gesprek over voeren. Dat gesprek stimuleren we ook actief vanuit het kabinet.’’

Dijkgraaf zegt desgevraagd dat hij iets meer op afstand stond van de redactie van DWDD als hij zijn wetenschapscolleges voorbereidde, waar hij ‘een heel jaar’ aan werkte ‘met mijn eigen team’. Eerder deze week wilde de minister nog niet reageren op vragen over de kwestie.

Angstcultuur

DWDD kwam deze week onder vuur te liggen na een artikel in de Volkrant over de angstcultuur achter de schermen van de talkshow. De krant sprak met meer dan zeventig oud-medewerkers van het programma. Volgens de betrokkenen had Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen op centimeters afstand werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’. Het zorgde voor stress, een gevoel van onveiligheid en bij tientallen mensen zelfs voor burn-outs en andere ernstige psychische klachten, aldus de krant. De top van omroep BNNVara werd herhaaldelijk gewaarschuwd, maar zou niet hebben ingegrepen.

De NPO kondigde maandagmiddag een onafhankelijk onderzoek aan naar de werkcultuur bij DWDD. Onderzocht zal worden welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. Eind deze week zal de NPO de staatssecretaris informeren hoe de aanpak van het volledige proces wordt georganiseerd. In ieder geval moet het onderzoek voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 zijn afgerond en dan moet er ook een actieplan liggen met concrete stappen. BNNVara en Van Nieuwkerk werken nu niet meer samen.

