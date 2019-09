Moeder van in rivier gegooide baby: ‘Ik zou willen dat ik dood was en niet hij’

Emma Blood, de moeder van de tien maanden oude baby die gisteren vermoedelijk door haar 22-jarige vriend Zak Bennett Ekoin in een rivier werd gegooid, heeft in een emotioneel bericht op Facebook gereageerd op het overlijden van haar zoontje. ,,Ik zou willen dat ik dood was en niet hij. Je bent en blijft mijn wereld, hart en ziel.”

Volgens de ontroostbare moeder heeft ze, terwijl iedereen al wist dat de kleine Zakari was overleden, ongeveer drie uur op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis gezeten om te wachten op nieuws over haar zoontje. ,,Vervolgens heb ik nog heel lang met hem in mijn armen gezeten. Daarna heb ik hem overladen met kusjes en ben ik weggegaan.”

Het slachtoffertje werd gisteren rond 16.30 uur in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde nadat hij was gered uit de rivier Irwell in Radcliffe, een stad in het Engelse graafschap Greater Manchester. Het kind overleed volgens de politie later op de avond. ,,Artsen konden helaas niets meer voor het kindje doen”, meldde de politie vandaag op Twitter.

Kort nadat de baby op ongeveer 90 meter vanaf een brug uit het water was gehaald, werd in een kroeg in de buurt de vader opgepakt. Volgens de politie gaat het om Zak Bennett Ekoin. De serveerster van de kroeg had hem ‘voor zich uit starend’ zien zitten. ,,Toen de politie kwam informeren of we iets verdachts hadden gezien, heb ik ze direct op hem gewezen. Vervolgens werd hij ingerekend”, vertelde de aangeslagen medewerkster aan Daily Mail.

De krant sprak ook de overgrootvader van het jongetje. Die benadrukte dat Emma Blood en haar vriend Zak ‘een gelukkig stel’ waren. En ook dat de vader al voorzichtige voorbereidingen trof voor de eerste verjaardag van Zakari en dat Emma Blood momenteel zwanger is van haar tweede kindje.

Draagstoeltje

De aangehouden man zit momenteel vast. De politie van Greater Manchester heeft bekendgemaakt dat Ekoin morgen zal worden voorgeleid. Hij wordt officieel beschuldigd van moord, omdat hij het jongetje -zo wordt verondersteld- terwijl het in een draagstoeltje zat, in de rivier gooide. De politie is op zoek naar getuigen en gaat beelden van bewakingscamera's analyseren om meer bewijs te kunnen verzamelen.

Het trieste incident leidde in het stadje tot een enorme operatie door hulpdiensten. Onderzoek moet nog 100 procent duidelijk maken hoe de baby precies in het water terecht is gekomen, maar onder andere de BBC meldt dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat de verdachte het kind in het water zou hebben gegooid. ,,Dit is een ongelooflijk tragisch incident dat heeft geleid tot het overlijden van een baby”, aldus de politie. ,,We doen er alles aan om de familie te ondersteunen in deze vreselijke tijd. Ik weet zeker dat dit verlies de hele gemeenschap raakt.”

De moeder heeft haar emotionele Facebookberichten over Zakari in de loop van de dag weer van Facebook verwijderd. Het enige wat nog te zien is, is een fotocollage van haar zoontje. Daarbij de woorden: ‘ik zal altijd van je blijven houden, kus’. De moeder heeft aangegeven: ‘in alle rust te willen rouwen’. ,,Mijn hele wereld en nog veel meer... ik leef nog, maar wens dat ik dood was”.