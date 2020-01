Naaldvis springt uit de zee en doorboort nek jonge visser

Carolien wijst op gevaren van 5G: ‘In een café draag ik een stralings­vei­li­ge blouse’

22:32 De komst van supersnel (5G) mobiel internet: de Driebergse Carolien Schooneveld maakt zich daar grote zorgen over. Sterker nog, ze zal er alles aan doen om het mobiele 5G-netwerk buiten de deur te houden. En ze is niet de enige, wereldwijd wordt er zaterdag geprotesteerd tegen 5G, onder andere in Amsterdam.