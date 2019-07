Nabestaanden Rowena Rikkers vrezen moordenaar nooit toe te kunnen spreken

New York Pizza verwijdert in heel Nederland vrouwon­vrien­de­lij­ke bloemkool­pos­ters

17:21 Een reclame van New York Pizza waarin de thuisbezorger een nieuwe bloemkoolbodem laat aanprijzen door een schaars geklede vrouw met twee bloemkolen in haar handen, zorgt voor beroering in de wijk Korte Akkeren in Gouda. Een billboard aan de Lazaruskade is afgeplakt. Voor New York Pizza zijn reacties als deze reden overal in Nederland de posters verwijderen.