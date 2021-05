Namibiërs ‘diep beledigd’ over Duits aanbod na genocide

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier is van plan later dit jaar naar Namibië te reizen om in het parlement van dat een ​​formele verontschuldiging uit te spreken over de genocide van ruim honderd jaar geleden. Maar in Afrika zit men daar bepaald niet op te wachten.

Duitsland erkende deze week dat Duitse koloniale troepen tussen 1904 en 1908 volkerenmoord hebben gepleegd in hun voormalige kolonie Namibië. Na zes jaar onderhandelen worden de Duitse misdaden nu formeel toegegeven en wil Duitsland de komende decennia 1,1 miljard euro bijdragen om het Afrikaanse land te helpen. Dat bedrag is niet bedoeld als schadeloosstelling, maar als bijdrage aan de ontwikkeling van Namibië, zo werd van de Duitse kant benadrukt.

Dat laatste is slecht gevallen in Namibië, blijkt uit lokale media. Tienduizenden mensen werden destijds vermoord. Tachtig procent van de in het gebied levende Herero- en de Namabevolking werd door Duitse soldaten verjaagd of uitgeroeid, of stierf in concentratiekampen. De Namibische Genocide is door de Verenigde Naties aangemerkt als de eerste genocide van de twintigste eeuw.

Terwijl sommige nabestaanden van de groepen die de Herero en Nama (Hottentotten) vertegenwoordigen wel konden instemmen met de voorwaarden van het akkoord met Duitsland, blijken de meeste betrokkenen toch ziedend. Velen vinden dat de Duitse president ook maar beter niet naar Namibië kan komen. Ze zijn boos omdat de Duitse onderhandelaars de afgelopen jaren niet met hen hebben gepraat, maar hoofdzakelijk met Namische diplomaten en regeringsvertegenwoordigers.

‘Menselijke wezens’

,,Hij kan net zo goed in Duitsland blijven. We gaan zijn verontschuldigingen niet accepteren zolang hij ons niet als menselijke wezens beschouwt en niet spreekt met onze mensen”, verwoordt Sima Luipert, die behoort tot de Nama, de stemming over de komst van de Duitse president. ‘Duits genocide-aanbod is een belediging’, kopte de krant The Namibian. ,,De bilaterale overeenkomst van Duitsland met Namibië is niets anders dan een constructie van een racistische instelling van de kant van Duitsland en neokoloniale onderdanigheid van de kant van Namibië”, foeteren lokale leiders Vekuii Rukoro en Gaob J. Isaack in een gezamenlijke verklaring.

,,Duitsland sprak met veel verschillende Joodse groepen na de Holocaust. Ze zeiden toen ook niet dat ze alleen met Israël zouden spreken. Waarom is Duitsland niet bereid met de verschillende groepen te praten als het over de Nama en Herero gaat? Is het omdat we zwart zijn?”, aldus Sima Luipert tegen The New York Times.

Volgens een Duitse woordvoerder is de kritiek niet terecht en heeft elke regering haar eigen delegatie samengesteld voor de onderhandelingen. Er zouden aan de kant van Namibië al direct hoog oplopende meningsverschillen zijn geweest over de zin en de inzet van de onderhandelingen, zo klinkt het vanuit Berlijn.

In kringen van Herero en Nama wordt nadrukkelijk gewezen op racisme en het verschil in benadering tussen deze Duitse genocide in Afrika en die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa. Duitsland onderhandelde destijds met vertegenwoordigers van 23 Joodse groepen. Sinds 1952 werd een schadeloosstelling van 80 miljard dollar betaald aan Joodse overlevenden van over de hele wereld.

Volledig scherm Een Duitse soldaat bewaakt aan het begin van de vorige eeuw gevangen Herero en Nama in de toenmalige kolonie. © AFP

Belediging

Ook politieke partijen in Namibië hekelen het Duitse aanbod van ruim een miljard euro ‘ontwikkelingshulp’ nu als ,,een belediging voor Namibië”. De woordvoerder van de Landless People’s Movement, Joyce Muzengua, zegt dat de deal niets te maken heeft met de Herero- en Nama-bevolking, maar dat het ,,een bilaterale overeenkomst” is. Verwijten treffen ook de Namibische regering die veel te zwak zou hebben onderhandeld. ,,Duitsland had de touwtjes in handen tijdens de onderhandelingen, terwijl Namibië slechts instemde met wat er op tafel lag”, aldus een politicus. ,,De discussie ging voor ons nooit over de financiering van projecten, maar altijd over schadeloosstelling. Duitsland heeft niet te goeder trouw onderhandeld”, klaagt parlementslid Inna Henagri. Ze doet een oproep aan haar landgenoten om het Duitse aanbod dan ook massaal af te wijzen. Henagri heeft nu plannen om voor het eerst in Namibië een ‘genocide-conferentie’ te houden voor de nakomelingen van de slachtoffers.

Volledig scherm Namibische schoolmeisjes lopen in Windhoek langs het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van het Duitse terreur in 1904. © AFP

,,Dit is een belediging van de hoogste orde. Duitsland moet genocide erkennen en herstelbetalingen betalen. Ze negeren Namibië totaal omdat we zwart zijn”, aldus Joseph Kauandenge, leider van de National Unity Democratic Organization (Nudo). Volgens hem ,,vluchten de Duitsers voor hun historische verantwoordelijkheid en verschuilen ze zich achter ontwikkelingshulp.”

