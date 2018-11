Nederigheid zou Heracles sieren in kunstgrasdiscussie

Wat kan er nog misgaan rond brexit? Nou, alles

11:49 Huh, een akkoord? Ja, een akkoord! Ineens was er gisteravond witte rook, de brexit-onderhandelaars waren eruit. Onmiddellijk ontstond chaos, want niemand weet wat er in het akkoord staat. Het kabinet van premier Theresa May buigt zich er vanmiddag als eerste over. De spanning stijgt naar een kookpunt.