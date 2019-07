Nederland uiterst bezorgd over inbeslagname Brits schip in Straat van Hormuz

updateNederland is uiterst bezorgd over de inbeslagname door de Iraanse Revolutionaire Garde van een Britse olietanker in de Straat van Hormuz. De vrije en ongehinderde doorvaart van schepen is van groot belang, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. ,,Het is zaak dat Iran het schip en de bemanning snel vrijlaat. Nederland is solidair met de Britten”, benadrukt het ministerie in een korte verklaring.