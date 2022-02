Nederlanders in Oekraïne willen blijven: ‘Ik heb hier mijn familie’

,,Mijn kinderen van 6 en 14 gaan hier naar school, mijn vrouw is Oekraïense, zij werkt hier als arts. Wij denken er niet over om het land te verlaten’’, zegt Nederlander Bob Wouda (72) aan de telefoon vanuit Kiev.

Wouda, die beroepsmilitair was en voor de Navo werkte, maakt zich geen al te grote zorgen over de Russische dreiging. ,,We zijn dit al gewend sinds 2014. Nu staan er meer tanks aan de grens, maar het Oekraïense leger is inmiddels ook veel beter georganiseerd en uitgerust. Dat geeft vertrouwen.’’

Samen met buren heeft Wouda wel voorzorgsmaatregelen getroffen. ,,In de kelder van ons flatgebouw hebben we een stuk of dertig watervaten van twintig liter weggezet. Twee weken geleden heb ik een fiets aangeschaft, voor het geval er geen taxi's meer rijden. We hebben een goed uitgeruste EHBO-kist in huis.’’

Volledig scherm Bob Wouda. © privéfoto Volgens de Nederlander is in de stad weinig sprake van onrust. ,,De scholen zijn gewoon open, de supermarkten bevoorraad, er wordt niet gehamsterd. Wel worden er meer wapens en munitie verkocht. Het leger geeft wapentrainingen, mannen maar ook vrouwen melden zich daarvoor aan. Vrouwenorganisaties hier in de stad geven burgers EHBO-trainingen. Schuilkelders, die jaren op slot hebben gezeten, worden opengemaakt.’’

Melkkoeien

Op de boerderij van Antoon Smits, zo'n honderd kilometer ten zuiden van Kiev, is van de Russische dreiging ‘helemaal niets’ te merken. ,,Ik heb vanmorgen nog met mijn bedrijfsleider gesproken. We hebben 170 mensen in dienst. Zij zijn nuchter onder de situatie.’’, vertelt hij. ,,In de landbouw gaat het werk gewoon door. Oorlog of niet, de koeien moeten gewoon op tijd gemolken worden.’’

Smits pendelt op en neer tussen zijn woonplaats Uden en zijn bedrijf met 1.500 melkkoeien in Oekraïne. Vorige week was hij daar nog, en hij is van plan om er over twee weken weer heen te gaan. Mét zijn vrouw en kinderen van zes en acht. ,,Dit land is zo groot. Als de Russen binnenvallen, zitten wij daar nog een heel eind vandaan.’’

Volledig scherm Antoon Smits. © privéfoto De ondernemer heeft weinig extra voorzorgsmaatregelen getroffen nu er oorlogsdreiging is. ,,We proberen zo min mogelijk geld op te bank te hebben. Als de melk afgerekend wordt, kopen we daar dezelfde dag goederen voor. Maar dat zijn we gewend vanwege de valutaschommelingen. Ook zorgen we hier altijd al dat we genoeg voer, zaad en andere grondstoffen op voorraad hebben. De import van goederen is altijd lastig. Dit is geen Nederland waar de supermarkten drie keer per dag bevoorraad worden.’’

Niet terug

De Nederlanders uit de kennissenkring van Wouda in Oekraïne - hij heeft contact met zo’n vijftien tot twintig mensen - denken er volgens hem evenmin aan terug naar Nederland te gaan. ,,Je kunt niet weg als je hier alles hebt opgebouwd’’, zegt de oud-militair en verpleegkundige, die voorzitter is van Platform Samenwerking Nederland - Oekraïne, een stichting die ziekenhuisbedden, kleding en andere spullen uit Nederland aan Oekraïense wees- en ziekenhuizen doneert.

Dat een Russische invasie volgens de Verenigde Staten nu op ‘ieder moment’ kan plaatsvinden, maakt op Smits weinig indruk. ,,Hoe betrouwbaar is de informatie van hun inlichtingendiensten? Dat hebben we gezien met die zogenaamde massavernielingswapens van Irak.’’ Ook de waarschuwing van de ambassade, dat Nederlanders die nu niet vertrekken wellicht niet meer geholpen kunnen worden, maakt de jonge Nederlandse landbouwondernemer niet ongerust. ,,Dat kan de ambassade per definitie niet garanderen. Dit land is te groot en er zijn geen Nederlandse militairen aanwezig.’’