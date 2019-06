Nederlanders redden 21 opvarenden na ‘aanslag’ in Golf van Oman, VS wijzen Iran aan als dader

De bemanning van een schip van de Nederlandse rederij Acta Marine is vanochtend te hulp geschoten toen in de Golf van Oman brand was uitgebroken op een Noorse tanker, vermoedelijk na een aanval.

,,Ons schip Coastal Ace, dat van Singapore onderweg was naar Dubai, ontving een noodoproep. Ze zijn erop afgegaan en hebben de 21 opvarenden gered’’, aldus een woordvoerder van het bedrijf in Den Helder.

,,De bemanning van het Noorse schip, voor het merendeel Filipijnen, is korte tijd later overgedragen aan de Amerikaanse vloot die in het gebied paraat is’’, aldus de woordvoerder die zijn mensen ‘een groot compliment’ maakt. ,,Dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben kordaat opgetreden.’’

De vermoedelijke aanval op het Noorse schip in de Golf van Oman volgt op een reeks incidenten met tankers in de Perzische Golf vorige maand. Vanwege oplopende spanningen tussen de VS en Iran is een Amerikaanse oorlogsvloot in de regio aanwezig.

‘Iran achter aanslag’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat Iran achter de aanslagen op olietankers in de Golf van Oman zit. Pompeo zei dat de willekeurige aanvallen van Iran onderdeel zijn van een campagne om de spanningen in de regio te laten escaleren.

Hij wil de zaak aankaarten bij de VN-Veiligheidsraad. Zijn chef, president Trump, twitterde over Iran dat hij het bezoek van de Japanse premier Abe aan dat land en aan de geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, waardeert, maar Washington en Teheran zijn niet klaar voor een overeenkomst, aldus Trump.

Zeeslakmijn

De bemanning van de aangevallen olietanker ging van boord nadat een nog niet ontplofte mijn met een soort magneet op de wand van het schip was gesignaleerd. De mijn die ook de zeeslakmijn wordt genoemd, is van het type explosieven dat ook is gebruikt bij een aanslag op de scheepvaart op 12 mei in dezelfde regio, naar schatting 100 kilometer westelijker dan de incidenten van donderdag.

Toen raakten voor het emiraat Fujeirah, aan de Golf van Oman, twee Saudische olietankers, een Noorse tanker en een schip uit de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) beschadigd.