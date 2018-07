Nederlandse bedrijven ontwerpen ‘commandocentrum’ voor de Tour de France

De Tour de France win je nog altijd op een fiets en niet in een auto, maar je kunt een ploegleiderswagen wél veel beter inrichten naar de specifieke wensen van een wielerploeg. Morgen start Team LottoNL-Jumbo de grootste wielerwedstrijd van het jaar met een slimme Skoda Superb, die in Nederland is omgebouwd tot mobiel ‘commandocentrum’.

Jan Boven, ploegleider van Lotto-Jumbo, weet aan de vooravond van de Tourstart al dat de innovatieve auto absoluut een meerwaarde heeft. ,,De auto is veiliger geworden. En doordat we betere en meer digitale informatie op schermen zien, kunnen we de renners onderweg ook beter coachen’’, aldus Boven.

Een in het oog springende wijziging zijn de schermen op het dashboard. Maar ook de achteruitkijkspiegel – een splitscreen, de helft is ‘gewoon’ achteruitkijkspiegel, de andere helft toont beelden van een groothoek-achteruitrijcamera zodat je de renners achter je kunt zien – is een noviteit. De Skoda beleefde afgelopen weekend tijdens het Nederlands kampioenschap wielrennen een geslaagde vuurdoop, al blijft het uiteraard nog de vraag of alle opties vanaf morgen ook in de Tour-gekte blijven werken.

Digitaal

Jan Boven en zijn collega-ploegleiders mochten vorig najaar in brainstormsessies een ‘verlanglijst’ indienen bij Skoda en Modiforce, expert in mobiele werkplekken. Hoog op die lijst voor ‘de auto van de toekomst’ stond het terugdringen van het papierwerk. In de oude situatie slingerden papieren startlijsten van de renners, klassementen en post-its door de auto. Die papierwinkel is verdwenen: startlijsten, klassementen en alle prestaties van het complete peloton – dus niet alleen van de eigen ploeg - zijn gedigitaliseerd en met twee drukken op de knop tevoorschijn te toveren. Ook verschillen tussen kopgroep(en) en peloton zijn grafisch duidelijk weer te geven.

Wifi en 4G

Minder in het oog springend, maar wel cruciaal is de laadruimte, waar het reservewiel is opgeofferd voor de inbouw van een router voor wifi en 4G-verbinding. Om de juiste verbindingen werkend te krijgen, moest de Skoda wel eerst helemaal worden gestript, maar dat is het waard, zegt Rob Siemerink, namens Skoda nauw betrokken bij het project, tijdens een demonstratie. Zeker in de bergetappes is er vaak weinig signaal, en een dubbele verbinding vergroot de kans dat de communicatie intact blijft. ,,Maar’’, zegt Siemerink met gevoel voor understatement. ,,Een signaal dat er niet is, kun je niet ontvangen.’’

Gezicht

Als er wel signaal is, kunnen de ploegleiders – in het bijzonder de assistent-ploegleider die op de bijrijderstoel zit - op twee schermen meekijken naar de televisie. Dat blijft belangrijk, zegt Siemerink. ,,Ploegleiders willen renners in het gezicht kunnen zien: wie oogt er nog fris, wie zit er stuk? Daar kunnen ze hun tactiek op afstemmen.’’

Groot deel van de winst zit in betere communicatie. Ploegleiders staan al langer in verbinding met hun renners, maar in de hectiek van de koers verloopt dat vaak allesbehalve vlekkeloos. Siemerink: ,,Een voorbeeld: een renner roept dat hij lek rijdt, maar in de auto kun je niet horen wie van de renners dat heeft geroepen.’’ Daarom is er nu een verbinding gemaakt, waarbij de ploegleider direct de naam van de renner die iets roept op het scherm te zien krijgt.

Concentratie

Ook in de categorie betere communicatie: de zogenoemde ‘spreeksleutels’ die in de auto bungelden en die de ploegleiders gebruiken als ze met de renners communiceren, zijn vervangen door vaste microfoontjes in het dak. Met die laatste optie is ploegleider Jan Boven erg blij. ,,Die spreeksleutels hingen vaak toch behoorlijk in de weg. Door dit soort verbeteringen kunnen wij als ploegleider ons meer concentreren op onze taak en het is goed voor de veiligheid. En wat mij ook aanspreekt: er heerst nu veel meer orde in de auto.’’

Over die orde gesproken: ook nieuw is een ingebouwd rek op de achterbank, waar vier reservewielen in passen. Siemerink: ,,De reservewielen lagen altijd los, en bij plotseling remmen rolden ze nogal eens door de auto.’’

Argusogen

Volgens Siemerink zullen andere Tourploegen de hightech Skoda volgauto met argusogen bekijken. ,,Binnen twee dagen weet het hele Tourpeloton welke verbeteringen er in deze Skoda zitten. Voor volgend jaar willen ze dit allemaal. En wij willen natuurlijk ook van de ploegleiders horen wat goed beviel en wat ze nog meer wensen.’’

Ploegleider Boven weet al dat nog niet zijn complete verlanglijst is afgevinkt. ,,Ik snap dat er altijd limieten zijn qua mogelijkheden en kosten. Maar ik weet wel een verbetering die hier nog niet in zit: een schuifdeur, zodat de mecanicien nóg eerder bij de renner met een lekke band is.’’

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda