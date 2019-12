Nederlandse stagiaire (20) is giftige rook in Sydney spuugzat: ‘Ik wil niet meer in deze lucht zitten’

Update Moeder Sarah Papenheim woest over 6 jaar cel Joël S.: ‘In Amerika kreeg hij de doodstraf’

14:42 De 24-jarige Joël S. is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim. Volgens de rechtbank van Rotterdam is niet bewezen dat hij dat met voorbedachten rade heeft gedaan, maar is hij wel strafbaar voor het doodsteken van zijn huisgenote met 27 messteken. Joël S. moet in totaal ook 68.700 euro aan schadevergoeding betalen aan nabestaanden van Sarah Papenheim. Moeder Donee Odegard is woest over de uitspraak. Zij had op minstens tien jaar cel gerekend. ,,Dit is geen gerechtigheid.’’