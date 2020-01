Neef Ridouan Taghi langer vast voor betrokkenheid moord advocaat Derk Wiersum

De 26-jarige Anouar werd half november aangehouden door de politie in de buurt van zijn woonplaats Maarssen. Volgens het onderzoeksteam dat de schokkende moord op advocaat Derk Wiersum onderzoekt zou hij een coördinerende rol hebben gehad in de voorbereiding van de moord. Eerder werd zijn voorarrest met zestig dagen verlengd, nu heeft de rechtbank dertig dagen toegewezen. Dat betekent dat tijdens een pro-formazitting de rechtbank opnieuw zal beslissen over zijn voorarrest. Ook zal het OM dan de bewijzen tegen Anouar presenteren. Die zitting vindt hoogstwaarschijnlijk begin maart plaats.

Twee weken geleden bleek dat de andere verdachte in het moordonderzoek – de 36-jarige Giërmo B. uit de Amsterdamse Bijlmer – volgens het OM in de witte Opel Combo zat waarin de schutter na de moord vluchtte. Op en in de bestelwagen zijn twee bloedsporen van Wiersum gevonden . Het OM gaat er vanuit dat B. niet de schutter is, en dat andere verdachten snel zullen worden aangehouden. B. zelf ontkent iedere betrokkenheid bij de moord op Wiersum.

Kroongetuige

Derk Wiersum (44) werd in september van dit jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd over de criminele organisatie van Taghi. Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor een groot aantal liquidaties in met name de Utrechtse onderwereld. Een week nadat bekend was geworden dat Nabil B. kroongetuige was, werd zijn volstrekt onschuldige broer Reduan al vermoord. In september volgde een nieuwe schokkende moord, ditmaal op zijn advocaat.