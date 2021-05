Nergens ter wereld ligt een Bob Dylan-verzameling die zo compleet is als die van Arie

In New York en Los Angeles is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw verzamelalbum van Bob Dylan met werk uit de vroege jaren 80. Zijn management was naarstig op zoek naar die éne obscure foto voor het binnenwerk. Een mailtje naar Arie de Reus uit Eefde is hun laatste hoop. ,,Het was meteen bingo. Binnen een halfuur had ik die foto in mijn collectie gevonden. Hadden ze nooit verwacht. Nu is het afwachten of hij daadwerkelijk op de hoes verschijnt.’’