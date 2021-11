Niet-gevaccineerde Nederlanders voelen zich niet gehoord

Het Brabants Dagblad kreeg 250 reacties binnen, nadat hoofdredacteur Lucas van Houtert het initiatief nam om in ons gepolariseerde land de groep niet-gevaccineerden aan het woord te laten. ‘Moeten we niet op zijn minst proberen elkaar te begrijpen?', was de gedachte erachter.

De reacties die binnenkwamen waren serieus en opvallend veel mensen schreven hoe fijn het was om een keer hun verhaal te kunnen doen. De groep ergert zich, omdat ‘gewone’ niet-gevaccineerden amper de kans krijgen hun verhaal te doen. Activistische non-vaxers bepalend het beeld in de journaals, op de nieuwssites en in de krantenkolommen. Het gematigde midden wordt nauwelijks gehoord. Maar veel mensen die reageerden zijn niet tegen het vaccin, ze willen het alleen zelf niet en zijn ondertussen wel bezig met maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Veel inzenders spreken ook over ‘vertrouwen'. Dat woord laten 55 reageerders vallen: ze hebben het niet in het vaccin, wel in hun eigen lichaam, bijvoorbeeld. Maar ook ontbreekt vertrouwen in de politiek, de wetenschap en de instituties.

In 33 mails valt een andere term: dwang. Wie zich niet laat vaccineren, voelt zich onder druk gezet dat wel te doen. Een reden die overigens ook vaak terugkomt om niet te vaccineren, is medisch van aard. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat ze het vaccin niet verdragen.

Maar wat ook uit de reacties blijkt, is dat in onze samenleving een breuk is ontstaan. Van Houtert concludeert: ‘We zijn totaal gepolariseerd, uiteengevallen in twee groepen die recht tegenover elkaar lijken te staan.’