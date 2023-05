Nieuwe operatie: Interpol en politie publiceren foto's van 22 onbekende vrouwelijke doden

Ruzie tussen vrienden loopt fataal af: pistool gaat ‘per ongeluk’ af, één van hen krijgt kogel in zijn hoofd

Een ruzie tussen drie Rotterdamse vrienden liep daags voor de jaarwisseling op gruwelijke wijze uit de hand toen één van hen een kogel in het hoofd kreeg. De schutter stelt dat het pistool per ongeluk afging. ,,Respectloos dat de verdachte nog op de begrafenis is geweest.”