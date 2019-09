Nijhuis tikte opnieuw de ondergrens aan

Ik hoorde gisteravond pas dat het 9-jarige dochtertje van Luis Enrique was overleden. Vreselijk, ik kan daar echt wakker van liggen, van dergelijke ongelooflijk trieste berichten. Het zorgde er voor dat ik mij niet meer wenste te ergeren aan Bas Nijhuis. Die had ik anderhalf uur als God op aarde over het veld zien lopen in Tilburg. Wel fluiten, niet fluiten, dreigen Jaap Stam weg te sturen om niks en nog heel stoer een vrije trap aan Willem II geven diep in blessuretijd. Zo van ‘kijk mee eens lekker durven’. We kunnen rustig stellen dat Nijhuis het seizoen erg slecht is begonnen, maar in Tilburg tikte hij de ondergrens opnieuw aan. Hij zal op televisie wel weer aanschuiven om uit te leggen dat hij alles toch goed heeft gezien, maar ik vind dat hij zich eindelijk eens een beetje op de arbitrage moet concentreren, want daar is alle reden toe.