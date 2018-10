Nobelprijs voor Donald Trump? 'Onwaarschijnlijk'

Bookmakers geven Trump een serieuze kans: 7-1. Een aantal senatoren van de Republikeinse partij zou hem hebben voorgedragen, en de Britse ex-minister van Buitenlandse zaken Boris Johnson ondersteunde die voordracht. Wie er wel en niet zijn voorgedragen, wordt overigens nu niet bekendgemaakt, maar pas over vijftig jaar, wanneer de boeken in Oslo opengaan.

De bookmakers tippen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en diens buurman Kim Jong-un. Probleem: dit is wel een déjà vu voor het Nobelcomité, want achttien jaar geleden ging de prijs ter aanmoediging naar Moons voorganger president Kim Dae-jung en dat liep op niets uit. Even afwachten, zouden ze in Oslo heel goed kunnen denken.