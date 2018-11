Nog een jaar om een glimp van legende Van Barneveld op te vangen

Hij moest iets kwijt. Iets belangrijks. Raymond van Barneveld zuchtte nog eens diep en keek in de camera van RTL7. Daarna begon hij aan een betoog over de druk op zijn schouders, over stress, over vroeg opstaan, over begrafenissen, over vliegtuigen, over een modem (?), over bekendheid en over Queen.



Daar had hij een documentaire over gezien. Hij had een traantje moeten wegpinken. Vanwege de eenzaamheid die hij erin zag. Die herkende hij. Alleen op je hotelkamer, verstopt achter je telefoon. Die Freddie Mercury, dat was een legende. ,,En ik”, zei Barney, ,,ben ook een legende.” Wat helemaal waar is natuurlijk.