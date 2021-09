Noodopvang voor 320 asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes

Duizenden bedden tekort

Het COA komt op dit moment twee- tot drieduizend bedden tekort voor de opvang van asielzoekers, mede door de verhoogde instroom van mensen uit Afghanistan. Voor mensen uit dat land zijn er overigens speciale opvangcentra in het land. De noodopvang in de Zeelandhallen is bestemd voor reguliere asielzoekers.



Burgemeester Margo Mulder: ,,De noodopvangplekken die nu nodig zijn in ons land en het feit dat we in Goes al heel lang bekend zijn met vluchtelingenopvang maakt dat wij zijn ingegaan op het verzoek van het COA.’’ Volgens de burgemeester is met het COA afgesproken dat er geen asielzoekers komen die staan geregistreerd als overlastgever en ook geen mensen uit veilige landen. Het aantal van 320 mensen is volgens haar gebaseerd op wat de politie aankan. Omwonenden zijn over de komst van de noodopvang geïnformeerd.



Om plaats te maken voor de noodopvang verhuist de vaccinatielocatie van de GGD naar het voormalige wokrestaurant bij de Zeelandhallen.