Nou vooruit, wat schuift het dan, die tv-optredens van Angela?

Commentaar / videoVandaag gaat dit commentaar niet over de grote wereld, maar over onszelf. Dan doen we liever niet, maar we zijn de onzin over onze televisiecolumniste een beetje zat.

Natuurlijk, columnisten zijn kritisch en delen soms verbale tikken uit, dus moeten zij ook kunnen incasseren. Ook als er in bloemrijke taal wordt gewezen op vermeende tekortkomingen in uiterlijk of karakter. Angela de Jong doet dat dagelijks, zowel dat uitdelen als dat incasseren, en ze kan het wel hebben. Maar aan één ding heeft ze een bloedhekel, en wij als krant ook. En dat is als er dingen worden gezegd die pertinent niet waar zijn. Zo ging het deze week, op diverse platforms en zelfs onze brievenpagina, over haar 'lucratieve talkshowschnabbels'.

Nou vooruit, wat schuift het dan, die mediaoptredens van Angela? Hier haar jaaropgave over 2019: Jinek: 0 euro. Pauw: 0 euro. DWDD: 0 euro. Gasten krijgen wel een maaltijd voorafgaand aan de show, maar daar bedankt Angela altijd voor, omdat zij bang is te moeten boeren aan tafel. Café Hendriks en Genee: een bierpul en -viltje. Beau: een reep Tony Chocolonely caramel zeezout. Goedemorgen Nederland: idem. WNL op zondag: een koffiemok. Langs de Lijn en omstreken: idem. Mensen met M: een stel kerstballen met een M erop. Friday Move BNR: een fles wijn. Mediaforum Spraakmakers: 100 euro bruto onkostenvergoeding per keer, ze zat er in 2019 vijftien keer. Boulevard: 350 euro. Angela was daar één keer, en heeft minstens tien keer bedankt, omdat ze voor Pauw, DWDD, Beau of Jinek koos.

Natuurlijk krijgt Angela wel betaald, namelijk een salaris, door ons, uw krant. Voor haar werk. Dat bestaat uit vijf keer per week een column schrijven over wat ze op televisie ziet en wat ze daarvan vindt. De één zal het er mee eens zijn, de ander juist niet. Dat hoort zo bij een goede column. Zolang de columnist maar weet waar zij het over heeft en de lezers helpt hun gedachten te vormen.

Daarnaast is zij een van onze gezichten op tv. Angela is een van de weinige mensen die deskundig zijn op het terrein van televisie en die helder onder woorden kunnen brengen wat u en wij als gewone kijkers van de programma's vinden. Daarom wordt zij gevraagd, en daarom sturen wij haar naar buiten. Wij vinden het heerlijk dat zij ons uithangbord is, want zij is net als u en wij een gewoon mens. Een gewoon mens tussen de televisiemensen.