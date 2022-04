Nu écht natuurbegraven in Zuid-Holland

Natuurbegraafplaats ZomerlandenVerscholen tussen de rivier en polderlandschap vind je Natuurbegraafplaats Zomerlanden : een bijzonder stukje natuur aan de Oude maas in Heinenoord, net onder Rotterdam. Het oeverbos in het noorden van de Hoeksche Waard is sinds vorig jaar geopend als eerste, grote natuurbegraafplaats van de provincie Zuid-Holland. Een bijzondere plek waar in harmonie met de natuur wordt begraven en behoud en ontwikkeling van de natuur voorop staan.

Voor het eerst natuurbegraven in Zuid-Holland

Natuurbegraven is nog niet zo bekend in het westen van het land. Dat is niet zo vreemd, want Zomerlanden is sinds kort de eerste, grote natuurbegraafplaats van de provincie Zuid-Holland. Een natuurbegraafplaats is een opengesteld natuurgebied, waar in harmonie met de natuur en het milieu begraven wordt en natuurbehoud en ontwikkeling voorop staan. Dat betekent dat wandelaars ook welkom zijn, zolang de natuur en de overledenen worden gerespecteerd. Een natuurbegraafplaats heeft een heel andere indeling en uitstraling dan een traditionele begraafplaats. Zerken en andere grafmonumenten zul je hier niet tegenkomen. Dat maakt de natuurbegraafplaats ook een prettige plek om een wandeling te maken en van de rust en de natuur te genieten. “Het mooie is dat je niet direct merkt dat je op een begraafplaats loopt”, legt locatiebeheerder van Zomerlanden, Remco de Jonge uit. “De vogels, de bomen; de natuur. Je wordt hier niet geconfronteerd met de dood, maar juist meegenomen door de kracht van het leven.”

Een natuurgraf: een plek voor nu en voor later

Op Zomerlanden ben je vrij om een eigen plek te kiezen voor jezelf of voor een overleden dierbare. Bijvoorbeeld in de buurt van het water, of juist een plek onder een hoge boom. Dichtbij de paden of juist verscholen in het bos. Veel mensen kiezen ervoor om bij leven een plek voor later vast te leggen. Een deel van die opbrengsten wordt gereserveerd in een fonds waarmee het natuurbeheer voor nu en in de toekomst bekostigd kan worden. Volgens medewerker Paula brengt het mensen vooral rust om bij leven al een laatste rustplaats te kiezen. “We horen vaak terug: ‘Ik wil mijn kinderen niet opzadelen met moeilijke beslissingen. Ik wil het alvast goed geregeld hebben.’ Een graf blijft hier voor altijd en vereist geen verdere zorg voor nabestaanden. Dat spreekt veel mensen aan.”

Opgaan in de natuur

Een begrafenis op Zomerlanden is in alle opzichten een groene uitvaart. Er wordt alleen gewerkt met natuurlijk afbreekbare materialen en een sobere, natuurlijke grafmarkering in de vorm van een boomschijf. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren, zijn graven hier blijvend en worden ze niet geruimd. Ook behoeven ze geen onderhoud. De natuur ontfermt zich over de graven. Uiteraard blijft het graf wel altijd vindbaar. Een medewerker van Zomerlanden meet de gekozen plek nauwkeurig in met behulp van meetapparatuur, zodat het graf voor nabestaanden via een online kaart altijd te vinden is.

Kosten

Voor een plek op Zomerlanden betaalt u eenmalige aanschafkosten. De tarieven voor het eeuwigdurend grafrecht variëren tussen de €2.200,- voor een urngraf en €5.200,- voor een enkel graf. Omdat het grafrecht eeuwigdurend is, zijn er geen extra kosten of zorgen voor nabestaanden over het onderhoud of de verlenging van grafrechten. Een deel van de opbrengsten wordt gereserveerd in een fonds waarmee ook later het natuurbeheer over het gebied bekostigd kan worden.

Maak kennis met Zomerlanden

Zomerlanden is een opengesteld natuurgebied en vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Kennismaken met natuurbegraven en Zomerlanden kan op verschillende manieren. Tijdens activiteiten in de ceremonieruimte, zoals lezingen en wandelingen of groepsrondleidingen door het natuurgebied. Voor specifieke vragen of het reserveren van een plekje is er dagelijks een medewerker aanwezig in het ontvangsthuis om je van informatie te voorzien. Ook kan je zeven dagen in de week contact opnemen per telefoon of e-mail. Meer informatie over de mogelijkheden, onze agenda en de tarieven vind je op de website.