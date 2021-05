Omstreden gynaecoloog Jan Wildschut kon nooit vermoeden dat zijn geheim uitkwam

‘De eerste ronde wordt wel een beproeving voor de mensen’

28 mei Het Nederlands elftal is de voorbereiding op het EK voetbal gestart. Vanaf vandaag houden we je via onze dagelijkse EK Podcast op de hoogte van de ontwikkelingen rond Oranje. We trappen af met onze voetbalexperts Maarten Wijffels, Sjoerd Mossou en Mikos Gouka. De presentatie is in handen van Etienne Verhoeff.