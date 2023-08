Onderzoek naar veiligheid speenkoorden: kans op stikken in kraaltjes of verwurging

De twintig meldingen die de NWVA sinds 2020 heeft gekregen over mogelijk onveilige speenkoorden gingen vooral over onderdelen die loskwamen, maar ook over te lange speenkoorden. Jonge kinderen kunnen in beide gevallen stikken. Ofwel door loskomende kraaltjes, ofwel door verstikking van een lang koord. Of dat in deze gevallen ook daadwerkelijk is gebeurd is niet bekend.