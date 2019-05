Ons meer dan geslaagde complot om Luuk de Jong te laten winnen

Deze week werd Luuk de Jong gekroond tot Speler van het Jaar in het AD-spelersklassement. Van alle voetballers in de eredivisie kreeg de spits van PSV in 34 wedstrijden de hoogste gemiddelde beoordeling, vlak voor Matthijs de Ligt: gemiddeld 6,74 om 6,73.



Nou, dat hebben we geweten jongens.



Het regende boze mails en verontwaardigde reacties, want zo gaat dat tegenwoordig in het online moeras van iedereen een mening. Prima natuurlijk, dat moet vooral zo blijven, maar toch lijkt het me goed om eens te schetsen hoe dat nou in werkelijkheid gaat, met zo’n cijferklassement, want dat is verdorie nog niet zo eenvoudig.