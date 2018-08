Ooit zit het Kelderman een keer mee

Dat je op de bank hangt, in je afgeragde joggingbroek, want joggingbroeken liggen nu eenmaal het lekkerst als ze afgeragd zijn.



Dat je ogen half open zijn, of beter: half dicht.



Dat je niet weet of je siësta al een half uur bezig is, of anderhalf uur, of misschien wel tweeënhalf uur, omdat de tijd niet weg tikt, maar zachtjes smelt, zoals het festinietje (niet te verwarren met een festinaatje) dat je gaat opsmikkelen zodra je het op kunt brengen om jezelf naar de vriezer te slepen.



Dat er een grijs waasje op het beeld van de tv ligt – dat grijze waasje dat alleen op het beeld komt als de Vuelta op staat.



Dat Luis Angel Maté voor de verandering in de kopgroep zit.



Dat Michel aan José vraagt of hij nog iets nieuws over Luis Angel Maté zal vertellen, en dat José dan aan Michel vraagt of dat nog kan, na vier lange ontsnappingen, en dat Michel dan tegen José zegt: ,,Welzeker”, en dat José dan murmelt: ,,Dat hem vier dagen ouder is zeker.”



Dat Richie Porte ook in de kansloze kopgroep van drie zit, in een vlakke rit, wat net zo logisch is als Dafne Schippers die halverwege de 100 meter sprint achteruit begint te hinkelen.



Dat het parcours voert langs dorre struiken, rotondes, dorre struiken, pompstations, dorre struiken, verlaten dorpjes, dorre struiken, klotepaaltjes, dorre struiken, olijfbomen en o ja, dorre struiken.