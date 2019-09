‘Ook andere Nederlandse luchthavens hebben geen natuurvergunning’

Niet nodig

Rotterdam The Hague Airport laat weten dat het klopt dat de luchthaven niet beschikt over de vergunning. ,,We zijn van mening dat die vergunning ook niet noodzakelijk is’’, vertelt Désiree Breedveld, commercieel directeur van Rotterdam The Hague Airport. ,,We hebben eerder van het ministerie van Economische Zaken gehoord dat die vergunning niet nodig was. Wel gaan we nu onderzoeken of dat ook echt klopt. Die dubbelcheck is alleen wel een ingewikkeld proces, dus daar hebben we niet nu of morgen een antwoord op. We komen er nog op terug.’’