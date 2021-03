Op bezoek bij de drukkerij van AD: ‘Zonder ons is de krant nergens’

AD 75 jaarHet AD bestaat deze maand 75 jaar. In die tijd is het AD veel meer geworden dan alleen een krant op papier. De hele maand april krijgt u een kijkje achter de schermen. Vandaag: de geur van papier en inkt in de drukkerij.

Productieleider Eric Plugge, een prille zestiger met een vrolijke, grijze kop, een speelse blik en een onvervalst Haags accent, is een man van gewoontes. Zes avonden per week komt hij als eerste aan in de drukkerij in Den Haag, pal naast het stadion van ADO Den Haag. Hij is vroeg, en dat is hij expres. Iedere werkdag weer maakt hij een rondje door de drukkerij, alleen. Plugge bekijkt de gigantische drukpersen, de 90 ton papier die dagelijks klaarstaat, de inkt waarmee wordt gedrukt. En dan, als de collega-drukkers een paar uur later ook arriveren, overigens alleen maar mannen, zo’n vijftig in totaal, maakt hij éérst ruim baan voor een grap en een grol.

Hier werken is topsport: negentien verschillende AD-edities worden op deze locatie gedrukt, van pakweg 23.00 uur tot 03.00 uur. De aandacht laten verslappen is geen optie. ,,Maar dat betekent niet dat we gespannen aan het werk zijn, hoor. Als we een leuke plaat horen op de radio, gaat-ie gewoon harder. Even lekker dansen met z’n allen.’’

Quote Na al die jaren is de krant echt een deel van m’n leven geworden

Veertig jaar doet hij dit werk zelf al, en in die tijd is zo’n beetje de hele druktechniek veranderd. Tegenwoordig komen de krantenbestanden digitaal binnen. Ze verschijnen stuk voor stuk op een groot scherm in zijn kantoortje naast de drukpers: een poster van een overwinning van Feyenoord op Ajax verraadt hier de voetbalvoorkeur. Als het eerste exemplaar van een editie van de pers komt rollen, gaat Plugge ’m meteen halen. Kloppen de foto’s wel? Zijn de kleuren goed? Tijd om te lezen heeft hij niet, maar Plugge ziet ieder detail. Met plezier en gemak, want hij is verzot op de krant, en verslaafd aan papier. Daarom heeft hij ook de mooiste baan ter wereld, zegt hij zelf. Vrolijk: ,,Journalisten kunnen ’m wel maken, maar zonder drukkerij is de krant nergens, toch?’’

Rond middernacht arriveren de eerste van pakweg zestig chauffeurs op het parkeerdek. Een uur of drie later worden ook de laatste stapels kranten in een busje het terrein afgereden. De werkdag van Plugge zit er dan op. Over lege snelwegen rijdt hij naar huis, alleen, door het holst van de nacht. Thuis duikt hij, een man van gewoontes, eerst zijn mancave in. Terwijl de rest van Nederland alweer wakker wordt, neemt Plugge tijd voor zichzelf -zijn vrouw ligt al uren te slapen, hij maakt haar natuurlijk niet wakker. ,,Een wijntje, een beetje voetbal kijken, wat muziek luisteren.’’ Langzaam verdwijnt de adrenaline uit zijn lijf. Nog even de krant lezen, dat natuurlijk ook. Hij zou niet zonder kunnen. ,,Na al die jaren is de krant echt een deel van m’n leven geworden.’’

Lees hier meer over de geschiedenis van het AD.



Volledig scherm Erik Plugge is verslaafd aan papier. © Frank Jansen