Open dag bij Monuta Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf op 24 september

Casa Blanca Monuta Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf organiseert op zaterdag 24 september van 10.00 tot 15.00 uur een open dag in het vernieuwde crematorium en uitvaartcentrum . Geïnteresseerden zijn van harte welkom aan de Rydwei 3 in Opeinde.

“Afgelopen periode ondergingen onze ovenruimte en verzorgingsruimte een ware metamorfose. Deze ruimtes waren nog klinisch en strak, terwijl we graag een sfeervolle en huiselijke uitstraling willen bieden”, vertelt locatiemanager Astrid Bethlemen. “We hebben nu een elektrische oven die volledig draait op zonnepanelen en minder uitstoot geeft. Dit is de eerste duurzame oven in Friesland. Dat is iets waar wij erg trots op zijn!

Daarnaast verkort een elektrische oven het crematieproces, wat maakt dat nabestaanden vaak direct na de afscheidsdienst al bij de invoer van de kist aanwezig kunnen zijn. Met een knop op de afstandsbediening is het mogelijk dat nabestaanden die bij de invoer aanwezig zijn, zelf bepalen wanneer het crematieproces start. De ruimte waarin ze verblijven bij de oven is heel klantvriendelijke. Met sfeervol behang, twee banken en mooie verlichting. Dit geldt ook voor de verzorgingsruimte die is opgeknapt. Deze was kil en steriel en is nu heel warm aangekleed en toegankelijk.” In 2018 werd de kleine aula, de Smelle ie, bij het uitvaartcentrum gebouwd. Net als de aula voor een groter gezelschap, de Wide ie, heeft ook deze een warme en sfeervolle uitstraling. “De Wide ie” beschikt daarbij over nieuwe geluidsapparatuur.

Nabestaanden kunnen via een programma vanuit huis zelf de afscheidsdienst vormgeven met eigen foto’s en filmpjes. Ook biedt de Wide ie de mogelijkheid om uitvaarten live te streamen. De medewerker die de plechtigheid en livestream verzorgt in de aula, kan wisselen tussen drie camerabeelden en in- en uitzoomen. Zo voelt het vanuit huis bijna of je echt bij de afscheidsdienst aanwezig bent. Onze vijf 24-uursopbaarkamers dragen allemaal de naam van een gebied in onze omgeving. Deze naam hebben we als thema doorgevoerd in de kamers. Het zijn ruimtes die prettig aanvoelen. Wat ook als prettig wordt ervaren is de centrale hal waar nabestaanden rustig koffie kunnen drinken en andere families kunnen ontmoeten als ze dit willen. Toch worden ook de 24-uursopbaarkamers volgend jaar aangepakt. We trekken de sfeervolle stijl van de pas opgeknapte ruimtes door.”

Open over afscheid

“We merken dat er veel vragen zijn over onze dienstverlening. Ook zijn mensen vaak nieuwsgierig naar ons crematorium en uitvaartcentrum. Helemaal nu wij duurzaam zijn gaan cremeren. Hoe ziet zo’n elektrische oven eruit en hoe gaat het crematieproces in zijn werk? Maar ook is er de vraag wat er allemaal mogelijk is bij het afscheid nemen. Hoe gaat het precies als een dierbare komt te overlijden?”, vertelt locatiemanager Astrid Bethlehem. “Met deze open dag geven we belangstellenden een kijkje achter de schermen, vertellen we meer over de mogelijkheden rondom een afscheid en beantwoorden wij vragen over het elektrisch cremeren.”

Programma 24 september

Op 24 september ben je tussen 10.00 en 15.00 uur van harte welkom in ons crematorium en uitvaartcentrum aan de Rydwei 3 Opeinde. Tijdens de open dag is er een notaris van Partiar aanwezig om een lezing te geven over erfrecht. Ook is het mogelijk om vrijblijvend jouw uitvaartwensen te bespreken en vast te leggen op papier samen met de uitvaartverzorger. Daarnaast biedt Monuta de gelegenheid jouw uitvaartpolissen te laten checken op waarde en/of inhoud. Neem jouw uitvaartpolissen mee! Voor deze dag geldt een vrije inloop. Meer informatie over de open dag en het programma vind je op de website.