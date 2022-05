Open dag bij Monuta Monique Maurik in Capelle aan den IJssel op 18 juni

Monique: “Ons afscheidshuis is een huiselijk pand. Op de bar staat altijd vers fruit en de familie kan er een glaasje water drinken of een echt Rotterdams bakkie krijgen. Dat ons kantoor ook in het pand is gevestigd en we elkaar kunnen treffen in de huiskamer, is prettig voor iedereen. Dit maakt dat we dicht bij de familie zijn en ze ons direct kunnen benaderen bij vragen. Alles komt samen in het afscheidshuis. Zo bespreken we met de familie in de spreekkamer het afscheid, mogen de naasten helpen bij het verzorgen van hun dierbare in de verzorgingskamer en kunnen ze met elkaar samenzijn in de 24-uurskamer. In de huiskamer kan de familie het afscheid organiseren op een manier zoals ze zelf willen. Er is geen standaard opstelling, waardoor de kist te plaatsen is waar deze goed voelt. Hierdoor kunnen nabestaanden hun dierbare echt onderdeel laten zijn van de afscheidsdienst. Daarnaast zijn de katheder en het beeldscherm verplaatsbaar en kunnen ze voor een intiem samenzijn ook in de 24-uurskamer worden gezet. Vanuit de keuken zorgen wij voor verse broodjes, maar uiteraard is alles op het gebied van catering mogelijk. We bewegen mee met wat de familie wil. Want we snappen dat ons afscheidshuis geen echt thuis voor ze is, maar we vinden het wel belangrijk dat Afscheidshuis aan den IJssel voelt als thuiskomen.”