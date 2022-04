Open dag bij Monuta Uitvaartcentrum en crematorium Noorderveld op donderdag 19 mei

“Ons crematorium is het afgelopen half jaar volledig gerestyled. Het schilderwerk is aangepakt, het behang is veranderd en er staan nieuwe meubels.” Locatiemanager Lotte Dighe - van Krieken is trots. “Alles is weer heerlijk opgefrist en heeft een warme en chique uitstraling gekregen. We laten de bewoners van Nieuwegein graag ervaren hoe fijn het pand is geworden. Daarom organiseren we een open dag waarbij onze medewerkers rondleidingen verzorgen door het pand. De bezoekers mogen iedere ruimte bekijken. Van aula tot rouwkamers en van oven tot asbestemmingsafdeling. Daarnaast hebben we namen gegeven aan de aula en de rouwkamers. Deze namen maken we tijdens de open dag bekend. Na de rondleiding is er nog de mogelijkheid om in de aula te genieten van een hapje en een drankje.”