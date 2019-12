Opgepakte verdachte van liquidatie Justin Jap Tjong is bekende van Taghi

Het Parool bericht vrijdag over de identiteit van de opgepakte verdachte. Bronnen van deze nieuwssite bevestigen deze berichtgeving. Jap Tjong werd in januari 2017 in Amsterdam vermoord. Hij was daarvoor betrokken geweest bij de vergismoord op Hakim Changachi uit Utrecht, die werd aangezien voor Khalid H., het eigenlijke doelwit.

Jap Tjong was de bestuurder van de vluchtauto, zo vertelde hij later zelf aan enkele getuigen. Ook had hij verteld dat hij weigerde mee te werken aan het plan om Khalid H. alsnog te vermoorden. Mogelijk werd hij daarom vermoord: hij wist te veel. Ferrel T. zette wél door, maar werd aangehouden. Hij is tot 26 jaar cel veroordeeld voor de moord op Changachi en het plan H. te doden.