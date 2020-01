Oproep: heb jij iets bijzonders met 29 februari?

Op zaterdag 29 januari willen we in het magazine mensen aan het woord laten die maar eens in de vier jaar een bepaalde gebeurtenis kunnen vieren of herdenken. Ben je op 29 februari geboren, ben je op die datum iemand verloren, of leek het je ooit geestig om op die datum te trouwen, wil je daarover vertellen en lijkt het jou leuk om op de foto te gaan? Mail ons dan op magazine@dpgmedia.nl onder vermelding van Schrikkeljaar.