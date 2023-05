Oproep: is het een goed idee om leerling niet te slagen bij onvoldoende voor Nederlands?

Roc­ky-ac­teur Dolph Lundgren onthult al acht jaar kanker te hebben

De Zweedse acteur Dolph Lundgren lijdt al acht jaar aan kanker. In een interview met het programma In Depth with Graham Bensinger vertelt de acteur, bekend uit de Rocky-reeks en de The Expendables-films, over de eerste keer dat er bij hem een tumor werd gevonden.