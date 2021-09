Oproep: mijd jij ongevaccineerde collega’s of ga je het gesprek aan?

De 1,5 meter is losgelaten en veel werkgevers willen hun personeel terugzien op kantoor. Voor velen is dat een opluchting, terwijl anderen worstelen met de situatie. De baas mag niet vragen of medewerkers zijn gevaccineerd maar wat als jij of je collega’s het wel willen weten? Ga jij dat gesprek aan? En mijd jij liever een ongevaccineerde collega?

Voor een verhaal over de ‘tweedeling op de werkvloer’ zijn wij op zoek naar mensen die willen vertellen over hun ervaringen. Mail ons (oproep@ad.nl) en vergeet aub niet je naam, telefoonnummer, leeftijd en woonplaats te vermelden, zodat de redactie contact met je kan opnemen.

