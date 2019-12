Oproep | Sint in het zonnetje: wat is jouw állermooiste herinnering aan pakjesavond?

Het is tijd om Sinterklaas eens in het zonnetje te zetten. Want waar de Sint ooit enkel garant stond voor warme avonden rond de open haard – met bekers chocolademelk, pepernoten en cadeautjes in de wasmand – is hij nu vooral voer voor discussie. Tijd om de discussie even achterwege laten en het gezellige kinderfeest een eerbetoon geven.