Oproep: slaagde jij erin een huis te kopen?

superbespaarders Maaike (39) had er genoeg van: ‘Zou 46 jaar zijn als ik klaar was met aflossen studie­schuld’

4 mei Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Maaike Wind (39), die in twee jaar 30.000 euro van haar studieschuld afloste.