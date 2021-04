Oproepje: wie gaat de lockdown nog missen?

Feest! Vier de 75ste verjaardag van het AD mee op 29 april

9:30 Het AD bestaat op donderdag 29 april precies 75 jaar. Dit jubileum laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan en vieren we graag samen met jou. Met z’n allen in een grote zaal is dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom hebben wij er een digitaal feest van gemaakt. Een feest onder leiding van Beau van Erven Dorens en met optredens van verschillende artiesten. Zo kan iedereen erbij zijn, maar wel op een veilige manier. Zien we je daar op 29 april?