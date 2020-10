Oranje is potverdimme geen kleuterschool

Oranje lijkt in recordtempo weg te gooien wat de laatste jaren weer was opgebouwd. Dat is geen constatering waar ik bij glimlach, want ik hoop juist altijd dat het Nederlands elftal de wereld laat zien dat wij meetellen als voetballand. Voor Frank de Boer is dit een heel teleurstellend begin. Die wedstrijd tegen Mexico, dat moeten we hem niet meteen enorm aanrekenen, vind ik. Op die oefenpartij zat niemand te wachten, behalve de directie van de KNVB die blijkbaar graag geld binnenharkt.