Oud-Ajacied Tim de Cler en regisseur Eddy Terstall in de Ochtend Show to go

Regisseur Eddy Terstall is samen met oud-Ajacied Tim de Cler te gast in de Ochtend Show to go. Presentatoren zijn Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens.

Het is morgen erop of eronder voor Ajax. In de Johan Cruijff ArenA speelt de club de tweede halve finale tegen Tottenham Hotspur. De eerste ontmoeting werd met 1-0 gewonnen. Nu is het zaak om die historische finaleplaats veilig te stellen. Oud-Ajaxspeler Tim de Cler schuift aan om vooruit te blikken op de wedstrijd van morgen. Vorige week had hij er nog vertrouwen in, maar is hij er nog steeds zo positief over?

Ook regisseur Eddy Terstall is in de studio. Hij schreef het scenario voor de nieuwe Nederlandse film Singel 39, die afgelopen maandag in première ging. Hoofdrolspelers in deze film zijn Lies Visschedijk (speelt Monique) en Waldemar Torenstra (Max).

Monique heeft alles voor elkaar, een goede baan, een lieve familie én een minnaar. Totdat Max plotseling bij haar op de stoep staat. Er ontstaat een bijzondere vriendschap, waarbij de vraag centraal staat of er meer in het leven is dan alleen een goedlopende carrière.

