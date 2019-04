Oud-Ajacied Tim de Cler en Steven Brunswijk in De Ochtend Show to go

Oud-Ajaxspeler Tim de Cler blikt dinsdag in De Ochtend Show to go vooruit op de halve finale in de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Ajax. Ook in de studio is cabaretier Steven Brunswijk. Presentatoren zijn Roel Maalderink en Fien Vermeulen.

Als voormalig international van het Nederlands elftal en aanvaller van Ajax leeft Tim de Cler volop mee met Ajax. De Amsterdamse club neemt het dinsdagavond in Londen op tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. Volgende week is de thuiswedstrijd. Maakt Ajax kans op een plek in de finale van ‘s werelds belangrijkste voetbaltoernooi?

Verder spreken we telefonisch met Pippi Langkous-actrice Inger Nilsson. Vijftig jaar na haar tv-debuut als Pippi zijn twee Nederlandse fans een crowdfundingsactie begonnen, omdat de acteurs destijds niets verdienden aan hun acteerwerk. Wat gaat ze doen met het geld?

En ook in de studio, naast De Cler, is cabaretier Steven Brunswijk. Hij sluit traditiegetrouw ‘zijn’ maand af en deelt zijn top drie nieuwsmomenten met de kijkers van De Ochtend Show to go. Aan bod komen onder andere de Notre Dame en de klagende scholieren uit tv-programma Dream School.

De Ochtend Show to go is elke werkdag vanaf 7.30 uur te zien in onze app en op onze website.

